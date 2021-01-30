Сафар Мехдиев: В международной торговой цепочке устранены потери времени и средств

30 января отмечается 29-я годовщина создания таможенных органов Азербайджана и День работников азербайджанской таможни.

30 января отмечается 29-я годовщина создания таможенных органов Азербайджана и День работников азербайджанской таможни.

Информационное агентство Report взяло интервью у председателя Государственного таможенного комитета, генерал-полковника таможенной службы Сафара Мехдиева. Представляем интервью нашим читателям:

- Сафар муаллим, чем запомнился 2020 год для Государственного таможенного комитета и таможенных органов?

- 2020 год запомнился таможенникам, в первую очередь, освобождением азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территорий, почти 30 лет находящихся под оккупацией. Мы отдаем дань памяти шехидов, подаривших нам эту радость, эту гордость, выражаем глубокую благодарность их родителям, каждому члену славной азербайджанской армии во главе с главнокомандующим. Успешная политика, проводимая президентом Ильхамом Алиевым на протяжении многих лет во всех сферах, в частности, военной, завершили 44-дневную Отечественную войну победой. Несомненно, эта победа, одержанная в 2020 году, будет вписана золотыми буквами в историю Азербайджана. Отметим, что в Отечественной войне участвовали и 60 сотрудников таможни, и один из них - Ульви Гаджиев – стал шехидом.

Если подойти к вашему вопросу с точки зрения деятельности таможенных органов, то, несмотря на сложные экономические условия, 2020 год также можно считать успешным. В первую очередь, была успешно выполнена задача по формированию бюджета, возложенная на таможенные органы. Как вы знаете, в течение 2020 года обеспечен сбор и перечисление в государственный бюджет таможенных платежей в размере 3 млрд 938 млн 242 тыс. манатов против прогноза в 3 млрд 830 млн манатов, установленного для Государственного таможенного комитета, то есть бюджетное обязательство выполнено на 102,83 процента.

Наша деятельность в области борьбы с контрабандой также была отмечена достижениями. В результате комплексных мер, осуществленных таможенными органами Азербайджана в 2020 году, направленных на усиление оперативно-розыскной и правоохранительной деятельности, выявлено 18 913 фактов правонарушений. Из этих фактов 509 имели уголовный характер. Соответствующие меры приняты в отношении 517 человек (412 граждан Азербайджана, 105 иностранцев), подозреваемых в совершении этих действий.

В результате мер, принятых таможенными органами (совместно с другими правоохранительными органами), в течение 2020 года выявлено 111 фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в общей сложности изъято из незаконного оборота более 1 тонны 490 кг 495 граммов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Из них 96% составляют опасные наркотические средства: 1 тонна 430 кг 538 грамм героина, 36 кг 702 грамма опия, 5 кг 909 грамм гашиша, 1 кг 169 грамм марихуаны, 1 кг 365 грамм кокаина, 15,5 грамма метадона, 6 кг 354 грамма метамфетамина, 1 кг 187 грамм МДМА (экстази), 9 штук клоназепама, 4 кг 600 граммов серной кислоты, 2 кг 556 грамм соляной кислоты и другие вещества.

В течение 2020 года были приняты соответствующие меры в отношении 108 человек (94 мужчины и 14 женщин) подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Из них 79 граждан Азербайджана, 29 иностранцев (17 граждан Ирана, 5 России, 4 Грузии, 1 Украины, 1 Пакистана и 1 Турции), в 12 случаях разоблачена преступная группировка, совершившая эти действия.

По выявленным таможенными органами Азербайджанской Республики 18 404 фактам административных правонарушений против таможенных правил привлечены к административной ответственности 2 360 юридических лиц (в том числе 861 иностранное юридическое лицо) и 16 064 физических лиц (в том числе 11 301 иностранный гражданин).

При осуществлении таможенными органами контроля за перемещением валюты и валютных ценностей через таможенную границу Азербайджанской Республики у лиц, нарушающих требования законодательства, изъяты 340 800 долларов США, 2 007 491 российский рубль, 287 золотых украшений на сумму 110 326 манатов, 531 серебряное украшение на сумму 12 848 манатов, 62,18 грамма золотых бус на сумму 3 418 манатов и пр.

В отношении 30 человек, объявленных в розыск следственным органом, были проведены необходимые оперативно-розыскные мероприятия, их местонахождение установлено и передано в распоряжение следственного органа.

Таможенные органы изъяли 34 310 медицинских пиявок, являющихся объектами CITES, лекарственные средства на сумму 449 329 манатов, ветеринарные препараты на сумму 2 767 манатов, 6 716 единиц косметики, 668 мобильных телефонов на сумму 1 124 143 маната и 687 аксессуаров для мобильных телефонов на сумму 11 377 манатов, бытовую технику и предметы на сумму 321 086 манатов, электронику на 212 103 маната, 2 единицы огнестрельного оружия, 11 единиц патронов, 270 125 единиц пиротехнических изделий, 3 единицы пневматического оружия, 500 единиц патронов к пневматическому оружию, 90 единиц холодного оружия, 102 единицы патронов к сигнальному оружию, медицинские принадлежности на сумму 143 306 манатов, предметы одежды на сумму 263 337 манатов и значительное количество других товаров.

В результате решительных мер предотвращены попытки незаконного ввоза в страну 51 701 539,0 единиц сигарет иностранного производства на сумму 4 925 826,0 манатов, 481 литр алкогольных напитков на сумму 10 889,0 манатов.

В 2020 году у нас также появились новые проекты, мы предприняли необходимые шаги в направлении усиления потенциала сотрудников, повышения эффективности нашей деятельности. Таможенники также мобилизовали все свои усилия как для предотвращения распространения вируса, так и для обеспечения непрерывности международной торговли-цепочки поставок. В результате не нарушены бесперебойные грузоперевозки.

- Сафар муаллим, пользователи выражают недовольство по поводу мобильного приложения Smart Customs, представленного Государственным таможенным комитетом. Устранены ли проблемы с этим приложением сегодня?

- Система "Упрощенная декларация-электронная торговля" (мобильное приложение Smart Customs) была запущена в сентябре прошлого года, однако в связи с временным ограничением доступа в интернет на территории страны до конца 2020 года обязательное декларирование было приостановлено. За это время в программу были внесены усовершенствования, и с начала текущего года вновь началось ее применение. Smart Customs является проектом, направленным на перенос таможенных услуг на мобильную платформу, тем самым повышение уровня доступности таможенных услуг. В настоящее время усовершенствованная версия включает в себя таможенные услуги “упрощенная декларация - электронная торговля”, “электронная очередь”, “быстрый переход” и “расчет таможенных платежей, связанных с импортом легковых автомобилей”, и в будущем количество видов услуг еще больше увеличится.

Использование электронной таможенной службы ”упрощенная декларация - электронная торговля“ возможно через мобильное приложение Smart Customs, разработанное для пользователей операционных систем Anroid и IOS. По последним данным, приложение уже имеет более 29 тыс. пользователей Android и более 3 700 пользователей IOS.

В процессе реализации каждого новшества возникают определенные проблемы. В процессе реализации этого проекта, полностью основанного на информационных технологиях, не так-то просто избежать проблем и изменить сформировавшиеся за долгое время привычки людей. Но я могу заверить наших граждан, что с точки зрения обеспечения их удобства, а также повышения эффективности работы таможенных органов, Smart Customs имеет важное значение. Уже устранены проблемы, возникшие в первые дни реализации проекта, система функционирует нормально, и я верю, что, как и другие наши инновации, Smart Customs будет полезен для нашей страны, наших граждан.

Государственный таможенный комитет в целом, придавая особое значение применению информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности, проводит в этой области непрерывные реформы. На интернет-сайте комитета проведены усовершенствования, добавлены новые разделы, разработана бета-версия портала “статистика торговли” с целью обеспечения доступа к информации о таможенной статистике внешней торговли Азербайджанской Республики.

Для осуществления контроля и оформления товаров, импортируемых посредством электронной торговли через интернет, запущена электронная таможенная услуга “упрощенная декларация - электронная торговля”. В целях дальнейшего развития сотрудничества таможня-бизнес (C2B) и обеспечения прозрачности разработан портал www.e.customs.gov.az. Планируется предоставление электронных таможенных услуг через этот портал, и в настоящее время также начато внедрение услуги “упрощенная декларация - электронная торговля”. Также на портале создан раздел “Регистрация документов” для участников внешнеэкономической деятельности с целью отправки в таможенные органы в электронном виде необходимых документов по таможенному оформлению. В целях обеспечения беспрепятственного и быстрого перемещения товаров по международной торговой цепочке без потерь времени и затрат разработан и запущен электронный таможенный сервис “обязательные решения”.

Для обеспечения доступа иностранных граждан к электронным таможенным услугам на портале www.e.customs.gov.az разработан и внедрен модуль по регистрации и использованию.

Усовершенствована таможенная услуга "получение информации об электронной таможенной декларации", появилась возможность для самих банков удалять и корректировать записи, сделанные ими по банковским платежам за импортно-экспортные товары. С целью повышения эффективности контроля за денежными переводами были проведены усовершенствования в формах отчетности.

Разработана платформа электронной торговли для почтовых и курьерских компаний, для этих компаний создана возможность оформления грузов физическим лицам в упрощенном порядке (в том числе в мобильном приложении Smart Customs) с учетом применяемых скидок на стоимость и количество товара. До настоящего времени в эту услугу были интегрированы 44 компании.

В разделе обращений портала создан подраздел "добровольный таможенник" для представителей молодежи, желающих стать волонтерами. В данном подразделе уже зарегистрировано более 500 обращений молодых людей, был организован конкурс и сформирована 3-я группа “добровольный таможенник”, 264 человека стали добровольными таможенниками. С 24 февраля 2020 года они начали деятельность в аппарате комитета, структурных подразделениях территориальных и специализированных таможенных управлений, входящих в структуру Государственного таможенного комитета.

В целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции с 3 марта прошлого года деятельность отряда “добровольный таможенник” была временно приостановлена.

- На какой стадии комплексное строительство таможенного поста "Ханоба" в селе Ханоба Хачмазского района? Когда состоится открытие?

- В связи со строительно-монтажными работами по комплексному строительству таможенного поста “Ханоба” Северного территориального Главного таможенного управления, строящегося на территории Хачмазского района, подготовлена проектно-сметная документация, заключены договоры купли-продажи, и в настоящее время строительные работы продолжаются. После ввода в эксплуатацию этого контрольно-пропускного пункта процесс пересечения границы в северном направлении ускорится.

- Какие изменения произошли в числе участников “зеленого коридора” из-за пандемии в 2020 году?

- В связи с получением права на постоянное использование системы пропуска "зеленый коридор" с 2019 года обратились 843 участника внешней торговли, из них только в связи с импортом 501, экспортом - 102, как импортом, так и экспортом - 240 участников. В результате анализа поступивших заявок 668 участникам внешнеторговой деятельности дано разрешение на использование системы, из них 236 участникам в связи с экспортными операциями, 432 - импортными операциями. За прошедший год удельный вес операций компаний, которым предоставлено право пользования системой пропуска “зеленый коридор”, в общем импорте составил 40%, в экспорте - 32,85%, в импорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции - 62,77%, в экспорте - 54,72%.

Соответствующими распоряжениями Государственного таможенного комитета для участия в международных грузовых перевозках с использованием справочника МГП в прошлом году были допущены 7 перевозчиков.