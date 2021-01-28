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Сафар Мехдиев: Таможенная академия присоединилась к обучающей платформе edX

Сафар Мехдиев: Таможенная академия присоединилась к обучающей платформе edX Учебное заведение присоединилось к платформе MIT и Гарвардского университета
Бизнес
28 января 2021 г. 17:27
Сафар Мехдиев: Таможенная академия присоединилась к обучающей платформе edX

Академия государственного таможенного комитета (ГТС) является первым и единственным азербайджанским высшим учебным заведением, присоединившимся к основанной MIT и Гарвардским университетом платформе edX® , охватывающей более 3 000 онлайн-курсов из более чем 160 самых престижных университетов мира.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ГТК Сафар Мехдиев.

"Академия государственного таможенного комитета является первым и единственным азербайджанским высшим учебным заведением, присоединившимся к глобальному соглашению ООН по содействию поддержке Целей устойчивого развития 2030 (UNGC)”, - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Səfər Mehdiyev: "Gömrük Akademiyası MIT və Harvardın platformasına qoşuldu"

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