Сафар Мехдиев: Таможенная академия присоединилась к обучающей платформе edX

Учебное заведение присоединилось к платформе MIT и Гарвардского университета

Академия государственного таможенного комитета (ГТС) является первым и единственным азербайджанским высшим учебным заведением, присоединившимся к основанной MIT и Гарвардским университетом платформе edX® , охватывающей более 3 000 онлайн-курсов из более чем 160 самых престижных университетов мира.

Как передает Report, об этом сообщил председатель ГТК Сафар Мехдиев.

"Академия государственного таможенного комитета является первым и единственным азербайджанским высшим учебным заведением, присоединившимся к глобальному соглашению ООН по содействию поддержке Целей устойчивого развития 2030 (UNGC)”, - добавил он.