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Россия снимает запрет на поставку азербайджанских помидоров

Россия снимает запрет на поставку азербайджанских помидоров Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 декабря снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий
Бизнес
23 декабря 2020 г. 23:18
Россия снимает запрет на поставку азербайджанских помидоров

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 декабря снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

По его словам, с 24 декабря будут сняты временные ограничения на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы.

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