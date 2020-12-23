Россия снимает запрет на поставку азербайджанских помидоров

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 декабря снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 24 декабря снимает запрет на поставку помидоров с 12 азербайджанских предприятий.

Как передает Report, об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин.

По его словам, с 24 декабря будут сняты временные ограничения на поставки томатов с 12 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли. Ограничения снимаются по результатам рассмотрения письма Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики и под гарантии указанной службы.