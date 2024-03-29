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Российские ресторанные сети имеют планы выхода на рынок Азербайджана

Российские ресторанные сети имеют планы выхода на рынок Азербайджана Российские ресторанные сети проявляют высокий интерес к рынку Центральной Азии — сразу несколько брендов анонсировали планы по выходу в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению.
Бизнес
29 марта 2024 г. 19:51
Российские ресторанные сети имеют планы выхода на рынок Азербайджана

Российские ресторанные сети проявляют высокий интерес к рынку Центральной Азии — сразу несколько брендов анонсировали планы по выходу в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Как передает Report, такой стратегии придерживаются "Шоколадница", "Якитория", Osteria Mario, "Швили" и другие игроки. Это происходит на фоне активного роста рынка общественного питания в регионе, который продолжится в ближайшие годы. Такие прогнозы дают аналитики INFOLine.

Во всех этих странах зафиксирован двухзначный рост отрасли в национальной валюте (в сопоставимых ценах) по данным официальных статистических органов: Россия (12%), Азербайджан (12%), Казахстан (25%), Беларусь (10,2%), Узбекистан (12,6%), Армения (25,4%), Кыргызстан (24,9%).

"Рост был как на фоне естественного развития отрасли (динамика цен на продукты питания, рост потребления, открытие новых точек), так и за счет повышения доли легального бизнеса и прозрачности", - сообщают аналитики.

Аналитики также подчеркивают, что Кыргызстан и Армению в лидеры роста вывел приток туристов и мигрантов из РФ.

В целом отрасль общественного питания Центральной Азии находится в стадии формирования, но, по мнению INFOLine, в ближайшие годы будет стремительно развиваться в связи с рядом положительных предпосылок:

- демография – за последние 13 лет население Казахстана выросло на 18%;
- появление новых для региона сетей общественного питания – как российских, так и транснациональных;
- активное развитие въездного туризма – в 2003 году Узбекистан посетило на 26,6% больше иностранных туристов, чем в 2022-м;
- Кыргызстан зафиксировал увеличение потока в 5 раз до 10 млн человек (при численности местного населения 7 млн человек).

Российские рестораторы ожидают большей выручки и прибыли при выходе в соседние страны, поскольку аренда, материалы, некоторые продукты и фонд о платы труда в них ниже, а уровень конкуренции довольно слаб.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın restoran şəbəkələrinin Azərbaycan bazarına daxil olmaq planları var

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