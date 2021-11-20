Россельхознадзор и AQTA обсудили развитие сотрудничества

Руководитель отдела здоровья растений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Талех Шамиев посетил подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР").

Руководитель отдела здоровья растений Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Талех Шамиев посетил подведомственный Россельхознадзору Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР").

Об этом Report сообщает со ссылкой на Россельхознадзор.

Визит осуществлен в рамках реализуемой Россельхознадзором политики неукоснительного соблюдения требований стран-импортеров при экспорте продукции растительного происхождения, проводимой работы по обеспечению устойчивого роста объемов экспортных поставок российской аграрной продукции, а также с целью ознакомления с системой государственного надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.

Директор "ВНИИКР" Евгений Назин познакомил Талеха Шамиева с основными направлениями деятельности института в рамках научно-методического обеспечения деятельности Россельхознадзора в области карантина растений. Стороны обсудили направления взаимодействия в части обучения азербайджанских специалистов, участия лабораторий в межлабораторных сличительных испытаниях (МСИ), аккредитованным провайдером которых выступает ФГБУ "ВНИИКР". Руководители затронули вопросы развития сотрудничества в области применения биологических средств защиты растений. Сегодня в портфеле института более 70 видов феромонов для борьбы с опасными карантинными и некарантинными вредителями. В центре активно развиваются направления по круглогодичному культивированию шмелиных семей и разведению агентов биологической борьбы-энтомофагов.

После переговоров Талех Шамиев посетил Испытательный лабораторный центр ФГБУ "ВНИИКР", где смог оценить высокий уровень оснащенности лабораторий и компетентность специалистов. В ходе визита сотрудники лабораторий продемонстрировали актуальные и высокотехнологичные методы диагностики карантинных вредных организмов, многие из которых являются уникальными авторскими разработками.

Развитие сотрудничества между учеными и специалистами двух стран положительно отразится на росте товарооборота между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также будет способствовать укреплению добрососедских связей.