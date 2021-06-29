Renault подписала соглашения по строительству батарейных гигафабрик

Renault объявила о подписании «двух крупных партнерств», связанных с разработкой и производством электромобильных аккумуляторов

Renault объявила о подписании «двух крупных партнерств», связанных с разработкой и производством электромобильных аккумуляторов. Таким образом, французский бренд стал последней автомобильной компанией, пытающейся опередить конкурентов во все более переполненной сфере электронной мобильности.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, в заявлении французского автопроизводителя говорится, что он станет партнером китайской Envision AESC, которая планирует построить гигафабрику в Дуэ на севере Франции. Renault заявила, что к 2024 году этот объект будет иметь мощность 9 Гвт*ч, а к 2030 году она возрастет до 24 ГВт*ч.

Envision AESC является частью более крупной Envision Group, самопровозглашенной компании «зеленых технологий» со штаб-квартирой в Шанхае. Renault сообщила, что Envision AESC инвестирует 2 млрд евро (2,38 млрд долларов США) «в производство новейших технологий, конкурентоспособных по стоимости, низкоуглеродных и безопасных батарей для электрических моделей».

Renault также объявила о подписании меморандума о взаимопонимании (MoU) по приобретению более 20% акций французской фирмы Verkor. Другими акционерами компании, базирующейся во французском городе Гренобль, являются Schneider Electric, Capgemini, EIT InnoEnergy и Groupe IDEC.

В своем собственном заявлении о сделке Verkor сообщила: «В рамках партнерства строительство первой гигафабрики Verkor начнется в 2023 году. Первоначальная мощность достигнет 16 ГВт*ч, из которых 10 ГВт*ч предназначены для Renault Group. К 2030 году годовую мощность предприятия планируется довести до 50 ГВт*ч, из которых 20 ГВт*ч будет отдано Renault Group».

Компания также продолжит планы по строительству научно-исследовательского центра, специализирующегося на разработке «инновационных аккумуляторных элементов и модулей».

Отметим, что автомобильная группа Renault и Plug Power Inc., мировой лидер в области решений для производства водорода и топливных элементов «под ключ», создали совместное предприятие HYVIA. Его главная цель — проложить путь к полной мобильности водородной экосистемы по всей Европе.