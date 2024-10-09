Регистрация недвижимости в Нахчыване выросла более чем на 2%

В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 8 169 объектов недвижимости.

В январе-сентябре этого года в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 8 169 объектов недвижимости.

Как сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года регистрация недвижимости увеличилась на 2,2%.

За 9 месяцев текущего года в государственном реестре недвижимости Автономной Республики зарегистрировано 3 538 земельных участков, 2 901 частный жилой и загородный дом, 1 254 квартиры, 111 нежилых зданий, 340 нежилых участков, 24 предприятия типа имущественных комплексов, один многоэтажный жилой дом.