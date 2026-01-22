Расходы Грузии на импорт сигарет из Азербайджана выросли на 41%

Грузия в 2025 году импортировала из Азербайджана сигареты (содержащие табак) на сумму $45,3 млн, что на 41% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран, поставляющих сигареты в Грузию.

В 2025 году Грузия закупила сигареты из зарубежных стран на сумму $159 млн, что на 0,6% меньше, чем годом ранее.

За отчетный период Грузия импортировала сигареты из Литвы на сумму $44,8 млн, из Армении - на $23 млн, из Украины - на $12,5 млн, из Сербии - на $9 млн.

Напомним, что в 2024 году Грузия закупила сигареты из-за рубежа на сумму $158,6 млн, из которых $32,2 млн пришлось на долю Азербайджана.