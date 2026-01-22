İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb

    Biznes
    • 22 yanvar, 2026
    • 17:37
    Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 45,3 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret (tərkibində tütün olan) idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 41 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana siqaret tədarük edən ölkələr sırasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.

    2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 159 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 0,6 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Litvadan 44,8 milyon ABŞ dolları, Ermənistandan 23 milyon ABŞ dolları, Ukraynadan 12,5 milyon ABŞ dolları, Serbiyadan 9 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret idxal edib.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 158,6 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret alıb ki, bunun da 32,2 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi Azərbaycan siqaret
    Расходы Грузии на импорт сигарет из Азербайджана выросли на 41%

