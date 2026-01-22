Gürcüstanın Azərbaycandan siqaret tədarükünə çəkdiyi xərc 41 % artıb
Ötən il Gürcüstan Azərbaycandan 45,3 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret (tərkibində tütün olan) idxal edib.
"Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 41 % çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana siqaret tədarük edən ölkələr sırasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.
2025-ci ildə Gürcüstan xarici ölkələrdən 159 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret alıb ki, bu da 1 il əvvəlki göstəricidən 0,6 % azdır.
Hesabat dövründə Gürcüstan Litvadan 44,8 milyon ABŞ dolları, Ermənistandan 23 milyon ABŞ dolları, Ukraynadan 12,5 milyon ABŞ dolları, Serbiyadan 9 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret idxal edib.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan xaricdən 158,6 milyon ABŞ dolları dəyərində siqaret alıb ki, bunun da 32,2 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.