Ральф Хорлеманн: Германия с нетерпением ждет большего участия в энергосфере Азербайджана

Германия полна решимости вместе с азербайджанскими партнерами использовать возможности для расширения сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

Посол отметил, что в последние месяцы наблюдается значительный прогресс сотрудничества между странами и движение в очень правильном и позитивном направлении.

"Полтора года назад здесь побывала большая бизнес-делегация под руководством Михаэля Хармса из Восточного комитета германской экономики, в составе почти 50 компаний. Они приезжали не только ради бизнеса, но и в большей степени для того, чтобы изучить возможности и познакомиться с ситуацией. Я вижу три ключевых тенденции, лежащие в основе этого развития. Прежде всего, это продолжающийся мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, который дает региону надежду не только на мир, но и на большую стабильность и экономическое развитие. Это очень важный и сильный сигнал. Второй фактор - это новые динамичные отношения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном в последние месяцы, чему способствовали многочисленные визиты из Брюсселя в Баку и в обратном направлении", - сказал Р. Хорлеманн.

Посол подчеркнул, что это хороший знак того, что крупнейший торговый и инвестиционный партнер Азербайджана - ЕС - твердо намерен быть активным в этом регионе.

"И, наконец, третья тенденция, которая особенно ярко проявилась во время визита президента Франк-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан в апреле этого года: германо-азербайджанские торгово-экономические отношения получили новый импульс. Недавно была подписана дорожная карта, обозначающая перспективные направления сотрудничества, а также в последние месяцы мы наблюдаем конкретную активность немецких компаний: например, в газовом секторе - соглашение между SEFE и SOCAR, или интерес крупного немецкого производителя грузовиков и автобусов MAN, который рассматривает возможность производства или сборки электрических автобусов в Азербайджане. Мы также с нетерпением ждем большего участия в энергетической сфере, особенно в области возобновляемых источников энергии. Мы все много лет говорим о потенциале, и, я считаю, пришло время превратить этот потенциал в реальность. И германский бизнес при поддержке правительства Германии готов к этому", - заявил дипломат.

По его словам, правительство Германии оказывает поддержку немецким экспортерам и инвесторам различными способами.

"Это является важнейшим инструментом правительства Германии для развития двустороннего бизнес-сотрудничества. Подводя итог, хочу сказать: я вижу здесь огромный потенциал. Я вижу позитивное движение. И мы, как правительство Германии, буквально несколько недель назад провели здесь заседание рабочей группы высокого уровня при участии министерств экономики Германии и Азербайджана. Там обсуждались многочисленные аспекты и перспективы нашего будущего сотрудничества, и мы полны решимости вместе с азербайджанскими партнерами использовать эти возможности", - добавил Р. Хорлеманн.