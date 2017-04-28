PwC и SAP организовали в Баку форум "Технологии в меняющемся мире"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Аудиторская компания PwC Azerbaijan и SAP организовали бизнес-форум "Технологии в меняющемся мире".

Об этом сообщили Report в PwC Azerbaijan.

“В этом все более меняющемся мире компаниям нужно приспосабливаться к реалиям, обусловленным глобальным технологическим прогрессом. Азербайджан находится в середине этого процесса трансформации и есть сильная воля правительства и компаний достичь более высокого уровня прозрачности и повысить эффективность бизнес процессов за счет инноваций”, - говорится в заявлении.

“Конкурентоспособность и успех компании на современном рынке во многом зависит от нашей способности быстро и проактивно управлять внешними и внутренними изменениями. Эффективные системы управления позволяют нам повысить нашу конкурентоспособность за счет оптимизации и стандартизации бизнес-процессов в соответствии с международным передовым опытом, а также обеспечения оперативной и финансовой прозрачности. Одним из ключевых этапов на пути построения эффективной системы управления является внедрение новейших информационных технологий”, - отметил на церемонии открытия вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов.

“Согласно результатам 20-го Ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира, проведенного PwC, скорость технологических изменений (70%) находится среди 5 наиболее важных вопросов, которые вызывают беспокойство руководителей крупнейших компаний по всему миру. 93% руководителей крупнейших компаний полагают, что технология существенно изменит конкуренцию в ряде отраслей в течение ближайших пяти лет. Очевидно, что глобальная цифровая трансформация сильно повлияет на бизнес операции компаний по всему миру. В PwC мы твердо верим, что технологическая трансформация - это важный стратегический шаг, который должен быть предпринят руководством для обеспечения долгосрочного и устойчивого развития. Будучи компанией, развивающейся под воздействием технологического прогресса, мы были частью этого процесса и помогли нашим клиентам стать успешными, используя наши знания и предоставляя им высококачественные решения от стратегии до реализации", - сказал партнер консультационной практики PwC Azerbaijan Эмин Шихгаибов.

Программа форума включала широкий спектр вопросов, связанных с процессом цифровой трансформации, в том числе изменениями технологий и людей, последних тенденций и мировой практики, основанных на результатах последних исследований, проведенных PwC и SAP. Среди выступающих были представители правительства и высококвалифицированные международные и местные эксперты из PwC и SAP. В форуме приняли участие крупные компании, государственные организации и бизнес-объединения, заинтересованные в осуществлении процесса цифровой трансформации.

"Цель проведения нашего бизнес-форума совместно с PwC – помочь азербайджанским компаниям, заинтересованным в трансформации, подготовиться к переходу: расставить приоритеты и выбрать подходящие цифровые инструменты. За плечами SAP более 40 лет успешной работы с государственными и коммерческими организациями по всему миру, а портфель решений компании насчитывает 400+ решений для более чем 26 индустрий. Мы рады предоставить нашу экспертизу рынку Азербайджана", - отметил Руфат Гаджиалибеков, управляющий директор SAP в Азербайджане.

Объединив управленческий консалтинг с "ноу-хау" информационных технологий, PwC и SAP выразили свою твердую решимость оказывать поддержку правительству и компаниям в претворении в жизнь успешной цифровой трансформации и получении большей отдачи от своих инвестиций.