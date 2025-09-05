Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвое

    Бизнес
    • 05 сентября, 2025
    • 13:36
    Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвое

    Производство шелковых ковров компании "Азерхалча" в прошлом году увеличилось в 1,8 раза по сравнению с показателями 2023 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​"Азерхалча", было реализовано 90% всей произведенной продукции.

    Согласно предоставленной информации, средняя цена продажи шелковых ковров, относящихся к люксовому сегменту, составила 3 500 манатов за квадратный метр.

    "Продажи ковров в 2024 году выросли на 26%. Этот результат показывает, как повышение эффективности производства, так и расширение возможностей продаж на рынке", – отмечают в компании.

    Положительные результаты в продаже и производстве ковров были достигнуты и в первой половине этого года.

    Напомним, что азербайджанские ковры экспортируются в такие страны, как Корея, США, Китай, Россия и ОАЭ. В регионах действуют 14 мастерских "Азерхалча".

    Лента новостей