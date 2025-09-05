İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Azərbaycanın ipək xalça istehsalı 2 dəfəyə yaxın artıb

    Biznes
    • 05 sentyabr, 2025
    • 13:16
    Azərbaycanın ipək xalça istehsalı 2 dəfəyə yaxın artıb

    "Azərxalça" ASC-nin ipək xalça istehsalı ötən il 2023-cü illə müqayisədə 1,8 dəfə artıb və istehsal olunmuş məhsulun 90 %-i satılıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, lüks seqment olan ipək xalçaların hər kvadrat metrinin orta satış qiyməti 3 500 manat təşkil edib.

    "Xalça satışı 2024-cü ildə 26 % artıb. Bu nəticə həm istehsalda səmərəliliyinin yüksəldiyini, həm də bazarda satış imkanlarının genişləndiyini göstərir", - məlumatda vurğulanır.

    Qurum qeyd edir ki, xalça satışında və istehsalında bu ilin birinci yarısında da müsbət nəticələr əldə edilib: "Bu isə qurumun qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə uyğun olaraq, istehsalın artırılması, ixrac imkanlarının genişləndirilməsi və maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımların düzgünlüyünü bir daha təsdiqləyir". 

    Xatırladaq ki, Azərbaycan xalçaları Koreya, ABŞ, Çin, Rusiya və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi ölkələrə ixrac olunur. Səhmdar cəmiyyətinin regionlarda 14 emalatxanası fəaliyyət göstərir. 

    Производство шелковых ковров в Азербайджане увеличилось почти вдвое

