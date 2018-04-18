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    Производители хлопка и табака в Азербайджане получат льготные кредиты по более низким ставкам

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Национальный фонд поддержки предпринимательства выдаст производителям хлопка и табака льготные кредиты по более низким процентным ставкам".

    Об этом сообщил Report исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

    "Мы стараемся предоставлять данным производителям кредиты с максимально низкой процентной ставкой. Также планируется выдавать льготные кредиты молокоперерабатывающим предприятиям", - сказал он.

    Кроме того, Ш.Абдуллаев отметил, что в этом году в Азербайджане будет запущено 39 производственных предприятий: 

    "В некоторых областях мы предотвратим импорт и создадим экспортные возможности".

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