Производители хлопка и табака в Азербайджане получат льготные кредиты по более низким ставкам

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Национальный фонд поддержки предпринимательства выдаст производителям хлопка и табака льготные кредиты по более низким процентным ставкам".

Об этом сообщил Report исполнительный директор фонда Ширзад Абдуллаев.

"Мы стараемся предоставлять данным производителям кредиты с максимально низкой процентной ставкой. Также планируется выдавать льготные кредиты молокоперерабатывающим предприятиям", - сказал он.

Кроме того, Ш.Абдуллаев отметил, что в этом году в Азербайджане будет запущено 39 производственных предприятий:

"В некоторых областях мы предотвратим импорт и создадим экспортные возможности".