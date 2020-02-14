Сделка Boeing о покупке Embraer будет повторно проверена

Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в антимонопольное ведомство страны (CADE) с ходатайством о проведении дополнительной проверки сделки о продаже национального авиапроизводителя Embraer американской авиастроительной корпорации Boeing.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, были обнаружены "отдельные пробелы" в принятом 27 января решении регулятора, одобрившего сделку "без ограничений". Как отмечается, во многих рассмотренных CADE случаях "речь идет о самолетах вместимостью более 150 и 200 мест, где значительная доля рынка принадлежит Boeing".

В частности, полагают прокуроры, при рассмотрении вопроса не были рассмотрены последствия слияния для рынка региональной авиации в сегменте самолетов вместимостью менее 100 пассажиров, "на котором различные типы воздушных судов Embraer пользуются значительным успехом". В техническом обосновании разрешения эксперты CADE указали на отсутствие признаков того, что "сделка преследует цель препятствованию будущей возможной конкуренции со стороны Embraer на рынке коммерческой авиации вместимостью более 150 пассажиров, или может привести к этому". Напротив, в нем утверждалось, что в результате слияния конкуренция в сфере авиастроения может усилиться.

В Embraer в свою очередь надеются на "положительное решение", отмечая что сотрудничают по данному вопросу с CADE и европейскими регуляторами, которые, как сообщал ранее Reuters, продлили срок своего рассмотрения сделки до 30 апреля. "Мы уже получили безусловное согласие на завершение сделки практически во всех юрисдикциях, включая США, Китай и Японию", - говорится в заявлении компании.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния правительством Бразилии, которое, будучи обладателями "золотой акции", имело право наложить вето.