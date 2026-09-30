Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске
Бизнес
- 30 сентября, 2026
- 19:15
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Продукция Азербайджана представлена на стенде Made in Azerbaijan международной промышленной выставке INNOPROM.Belarus в Минске.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).
На стенде страны при поддержке Министерства экономики и AZPROMO представлена продукция восьми азербайджанских компаний. Среди них строительные материалы, защитная рабочая обувь, краски, водяные фильтры, строительная химия и другие.
В рамках выставки проводятся деловые обсуждения между представителями местных компаний и зарубежными партнерами, ведутся переговоры по возможным направлениям сотрудничества и экспортным перспективам.
Выставка продлится до 2 октября.
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