Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Бизнес
    • 30 сентября, 2026
    • 19:15
    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Продукция Азербайджана представлена на стенде Made in Azerbaijan международной промышленной выставке INNOPROM.Belarus в Минске.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    На стенде страны при поддержке Министерства экономики и AZPROMO представлена продукция восьми азербайджанских компаний. Среди них строительные материалы, защитная рабочая обувь, краски, водяные фильтры, строительная химия и другие.

    В рамках выставки проводятся деловые обсуждения между представителями местных компаний и зарубежными партнерами, ведутся переговоры по возможным направлениям сотрудничества и экспортным перспективам.

    Выставка продлится до 2 октября.

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске
    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске
    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске
    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске
    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Made in Azerbaijan Беларусь
    Фото
    Azərbaycan məhsulları Minskdə beynəlxalq sənaye sərgisində vahid ölkə stendində nümayiş olunur
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    19:48

    Посол: Колумбия и Азербайджан объединяет глубокое уважение к культурному наследию

    Kультурная политика
    19:44

    Пярвиз Шахбазов: С начала года в Грецию транспортировано около 700 млн м³ газа

    Энергетика
    19:27
    Фото

    Минобороны Азербайджана и компании оборонпрома Турции подписали соглашения о сотрудничестве

    Армия
    19:15
    Фото

    Продукция Азербайджана представлена на промышленной выставке в Минске

    Бизнес
    19:00

    В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Экология
    18:57

    Соратника Карапетяна Алексаняна перевели под домашний арест

    В регионе
    18:55

    Electronic Autonomous Solutions и SOCAR обсудят применение антидроновых систем для защиты объектов

    Внешняя политика
    18:49

    США разрешили поставки оборонной продукции в Сирию

    Другие страны
    18:36
    Фото

    Алимурад Гаджизаде: В спорте уверенность в себе имеет решающее значение

    Индивидуальные
    Лента новостей