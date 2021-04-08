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Продажи автомобилей в Китае за первый квартал вырос почти на 73%

Продажи автомобилей в Китае за первый квартал вырос почти на 73% С начала года в стране было реализовано 6,34 млн автомобилей
Бизнес
8 апреля 2021 г. 09:49
Продажи автомобилей в Китае за первый квартал вырос почти на 73%

Общий объем продаж автомобилей в Китае за январь-март 2021 года превысил 6,34 млн единиц, что на 72,8% превысило показатель первого квартала прошлого года.

Как передает Report, такие данные содержатся в опубликованном в четверг докладе Китайской ассоциации автопроизводителей.

За указанный период продажи коммерческого транспорта выросли в годовом выражении на 71,2%, а пассажирских автомобилей - на 74,1%. За март этого года, указывается в документе, на рынке было реализовано 2,38 млн собранных в Китае автомобилей, что на 64% больше чем в феврале. Рост данного показателя в годовом выражении составил 66,8%.

Согласно официальным данным, в 2020 году в общей сложности в Китае было реализовано 25,31 млн автомобилей, что на 1,9% меньше по сравнению с показателем 2019 года. За прошлый год на местном рынке было собрано 25,23 млн автомобилей. Спад по данному показателю оказался в пределах 2%.

В 2021 году, согласно прогнозам ассоциации, объем продаж должен вырасти на 4% и превысить 26 млн автомобилей.

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