Южная Корея хочет запретить продажу ряда дизельных моделей Audi, Volkswagen и Porsche

Власти Южной Кореи заявили о намерении запретить реализацию на внутреннем рынке ряда моделей автомобилей компаний Audi, Volkswagen и Porsche в связи с нарушениями норм по выбросам в атмосферу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе южнокорейского министерства окружающей среды.

Запрет коснется автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, в частности Audi A6 40 TDI Quattro, Audi A6 50 TDI Quattro, Audi A7 50 TDI Quattro, Volkswagen Touareg V6 3.0 TDI BMT, Volkswagen Touareg 3.0 TDI 4 Motion и Porsche Cayenne 2014-2018 годов выпуска.Данные меры были предприняты после того, как специалистами было установлено, что автопроизводители вмешивались в работу датчиков выбросов, в результате чего показатели были занижены, а автомобили получали необходимую для реализации лицензию. Однако, как было установлено, в действительности объемы выбросов оксида азота в атмосферу превышали установленные нормы в 10 раз.Кроме введения запрета на продажу указанных моделей министерство планирует также наложить штрафы до 6,5 миллиона долларов на автопроизводителей и подать запрос в прокуратуру для начала расследования деятельности компаний в Южной Корее.