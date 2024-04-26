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Аббасбейли: Реализация ряда проектов обеспечит переход рынка труда к цифровой экосистеме

Аббасбейли: Реализация ряда проектов обеспечит переход рынка труда к цифровой экосистеме Цифровые проекты "Реестр трудоустроенных лиц", "Карта занятости", BACAR, "Атлас профессий", запуск которых планируется в ближайшее время, сыграют важную роль в переходе рынка труда Азербайджана к цифровой экосистеме и совершенствовании деятельности в сфер
Бизнес
26 апреля 2024 г. 14:45
Аббасбейли: Реализация ряда проектов обеспечит переход рынка труда к цифровой экосистеме

Цифровые проекты "Реестр трудоустроенных лиц", "Карта занятости", BACAR, "Атлас профессий", запуск которых планируется в ближайшее время, сыграют важную роль в переходе рынка труда Азербайджана к цифровой экосистеме и совершенствовании деятельности в сфере человеческих ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли на 7-м Национальном форуме человеческих ресурсов.

По его словам, одним из важных инструментов данного перехода является подсистема "Трудоустройство и занятость".

М.Аббасбейли также отметил важность вклада работодателей в развитие экономики страны и обеспечение устойчивой занятости.

"Каждое учреждение должно быть заинтересовано в формировании имиджа лучшего работодателя и обеспечивать развитие кадрового потенциала в соответствии с требованиями рынка труда", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək bazarının rəqəmsal keçidində mühüm rol oynayacaq layihələr açıqlanıb

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