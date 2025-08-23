О нас

Прибыль Азербайджана от экспорта метанола выросла почти на 10%

Прибыль Азербайджана от экспорта метанола выросла почти на 10% В январе-июле этого года из Азербайджана было экспортировано 245 938,15 тонны метанола (метилового спирта) на сумму 59 млн 790,65 тыс. долларов США.
Бизнес
23 августа 2025 г. 18:14
Прибыль Азербайджана от экспорта метанола выросла почти на 10%

В январе-июле этого года из Азербайджана было экспортировано 245 938,15 тонны метанола (метилового спирта) на сумму 59 млн 790,65 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспортированной продукции увеличилась на 9,6 %, а объем сократился на 10,1 %.

Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных товаров азербайджанского происхождения составила 3,21 %.

В июле из страны было экспортировано 38 390,04 тонны метанола на сумму 6 млн 485,96 тыс. долларов США, что на 25,4 % и 9,2 % соответственно меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В целом за 7 месяцев текущего года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28 млрд 841,8 млн долларов США, что на 7,25 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт пришлось 15 млрд 227 млн долларов США, на импорт — 13 млрд 614,8 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 5,4 %, а импорт вырос на 26,15 %.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın metanol ixracından qazancı 10 %-ə yaxın artıb

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi