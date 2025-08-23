Прибыль Азербайджана от экспорта метанола выросла почти на 10%

В январе-июле этого года из Азербайджана было экспортировано 245 938,15 тонны метанола (метилового спирта) на сумму 59 млн 790,65 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспортированной продукции увеличилась на 9,6 %, а объем сократился на 10,1 %.

Доля метилового спирта в экспорте основных ненефтяных товаров азербайджанского происхождения составила 3,21 %.

В июле из страны было экспортировано 38 390,04 тонны метанола на сумму 6 млн 485,96 тыс. долларов США, что на 25,4 % и 9,2 % соответственно меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В целом за 7 месяцев текущего года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28 млрд 841,8 млн долларов США, что на 7,25 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На экспорт пришлось 15 млрд 227 млн долларов США, на импорт — 13 млрд 614,8 млн долларов. За последний год экспорт сократился на 5,4 %, а импорт вырос на 26,15 %.