SOCAR признан самой успешной компанией исламских стран - РЕЙТИНГ

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В июньском выпуске журнала бизнеса и экономики "Derin Ekonomi" опубликован список "50 самых успешных CEO" исламских стран.

Как сообщает Report, Dinar Standart, главный офис которого находится в США, подготовил список из 57 исламских стран, совокупный доход которых составляет 6,7 трлн. долларов. Список, в который включены имена руководителей 50 компаний, возглавляет президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

В таблице рейтинга последующие места занимают глава Ливийской национальной нефтяной компании Нури Берруиен и глава малайзийской компании Proton Датук Лукман.

Р.Абдуллаев занял первую строчку рейтинга с показателем годового прироста 78,79%. Годовой прирост конкурентов SOCAR LNOC составил 34,64%, Proton - 31,80%.

В список входят 8 турков, 8 малайзийцев, 8 представителей ОАЭ, 12 из 50 глав компаний представляют нефтегазовую сферу.

По информации, западные страны, последние 300 лет контролирующие основную часть мировой экономики, в 2000-х годах пережили экономический кризис, после чего их доля в мировой экономике упала ниже 50%.

В рейтинг также включены имена CEO 12 коммерческих банков исламских стран и одной представительницы женского пола, руководителя Государственной нефтегазовой компании Индонезии Pertamina Карен Агустиван, которая в списке успешных глав 50 компаний занимает 41-ю строчку рейтинга.