Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Президент подписал указ о слиянии KOBİA и AZPROMO

    Бизнес
    • 24 февраля, 2026
    • 16:05
    Президент подписал указ о слиянии KOBİA и AZPROMO

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования инвестиций и экспорта.

    Как сообщает Report, согласно документу, на базе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Агентства поощрения инвестиций и экспорта (AZPROMO) создано новое Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта при министерстве экономики.

    Новая структура будет оказывать поддержку развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, содействовать поощрению инвестиций и расширению экспорта в ненефтяном (негазовом) секторе, участвовать в защите интересов субъектов предпринимательства, а также координировать взаимодействие государственных органов и бизнеса в этих сферах.

    Предельная численность сотрудников агентства определена в 370 штатных единиц, из них 291 - в центральном аппарате и 79 - в региональных подразделениях.

    Согласно указу, правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить передачу государственного имущества на баланс Агентства, укомплектовать его штат за счет сотрудников соответствующих юридических лиц публичного права в соответствии с законом "О государственной службе", а также решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения. Расходы будут покрываться в рамках средств, предусмотренных госбюджетом текущего года, с последующим отражением необходимых средств в бюджетах на будущие годы.

    AZPROMO KOBİA указ Ильхам Алиев Минэкономики
    Azərbaycanda Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyi yaradılıb
    President signs decree on merger of KOBIA, AZPROMO

    Последние новости

    16:45

    В ЦБА обсудили повышение доступности финансовых услуг для предпринимателей

    Финансы
    16:45
    Фото

    SOCAR и британская Wood обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

    Энергетика
    16:44

    В США из-за снежного шторма отменили более 2 тыс. рейсов

    Другие страны
    16:41

    И.о. министра: Bulgargaz существует благодаря контракту с Азербайджаном

    Энергетика
    16:29

    Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании

    Футбол
    16:29

    Минздрав Азербайджана заявил о незаконных санитарных проверках

    Здоровье
    16:19

    Зеленский: Кредит в 90 млрд евро от ЕС - реальная гарантия безопасности Украины

    Другие страны
    16:12

    Орбан: Венгрия ждет от Украины возобновления поставок нефти по "Дружбе"

    Другие страны
    16:11
    Фото

    Энергоснабжение WUF13 будет организовано на основе устойчивых решений

    Энергетика
    Лента новостей