Президент подписал указ о слиянии KOBİA и AZPROMO

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере развития микро-, малого и среднего предпринимательства, а также стимулирования инвестиций и экспорта.

Как сообщает Report, согласно документу, на базе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Агентства поощрения инвестиций и экспорта (AZPROMO) создано новое Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поощрению инвестиций и экспорта при министерстве экономики.

Новая структура будет оказывать поддержку развитию микро-, малого и среднего предпринимательства, содействовать поощрению инвестиций и расширению экспорта в ненефтяном (негазовом) секторе, участвовать в защите интересов субъектов предпринимательства, а также координировать взаимодействие государственных органов и бизнеса в этих сферах.

Предельная численность сотрудников агентства определена в 370 штатных единиц, из них 291 - в центральном аппарате и 79 - в региональных подразделениях.

Согласно указу, правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить передачу государственного имущества на баланс Агентства, укомплектовать его штат за счет сотрудников соответствующих юридических лиц публичного права в соответствии с законом "О государственной службе", а также решить вопросы финансирования и материально-технического обеспечения. Расходы будут покрываться в рамках средств, предусмотренных госбюджетом текущего года, с последующим отражением необходимых средств в бюджетах на будущие годы.