Президент Аргентины встретился с Илоном Маском в Техасе

Президент Аргентины Хавьер Милей встретился с Илоном Маском в штате Техас.

Президент Аргентины Хавьер Милей встретился с Илоном Маском в штате Техас.

Как передает Report, об этом написал в X пресс-секретарь президента Мануэль Адорни.

"Президент Хавьер Милей провел встречу с соучредителем и генеральным директором TESLA Илоном Маском после посещения промышленного предприятия компании в Остине, столице штата Техас, США", - отметил Адорни.

По его словам, президент предложил предпринимателю сотрудничество в судебном разбирательстве по делу X в Бразилии. Кроме того, Милей и Маск согласились с "необходимостью либерализации рынка и защиты идей свободы".