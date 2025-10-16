Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    К производителям из Азербайджана выдвинуто новое требование для экспорта в Европу - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 16 октября, 2025
    • 17:08
    Для производителей, желающих экспортировать продукцию из Азербайджана в Европу, вступает в силу новое технологическое требование.

    Об этом сообщили Report в ООО GS1 Azerbaijan, которое предоставляет штрих-коды для продукции азербайджанского производства.

    Согласно информации, с 2027 года в розничных торговых точках начнется применение кодов Digital Link.

    Уже с сентября некоторые местные производители вина столкнулись с трудностями при экспорте своей продукции на европейский рынок из-за несоответствия этикеток на упаковке новым требованиям: "Страны Европы считают важным наличие на продуктах не только традиционных штрих-кодов, но и кодов Digital Link QR, которые предоставляют потребителям широкую информацию в цифровой среде", – отметили в организации.

    В переходный период на продуктах будут параллельно использоваться как традиционный штрих-код, так и 2D-код.

    "Благодаря новой технологии потребители смогут с легкостью получить доступ к информации о происхождении продукта, дате производства, сертификатах, составе, правилах использования и другой важной информации через мобильное устройство", – сообщили в организации.

    Отмечено, что Digital Link создаст значительные преимущества и для производителей.

    "В ближайшие годы технология Digital Link станет одним из основных требований для выхода на международные рынки, особенно на европейский рынок", – подчеркивается в сообщении.

    Azərbaycandan Avropaya ixracla bağlı istehsalçılara yeni tələb qoyulub - EKSKLÜZİV
    New requirements set for Azerbaijani exports to Europe – EXCLUSIVE

