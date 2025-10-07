Представитель ОИС: Глобальная халяльная индустрия демонстрирует рост

Глобальная халяльная индустрия демонстрирует рост более чем на 10% в год.

Как сообщает Report, об этом заявил советник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

Он отметил, что в мире беспрецедентных и быстро меняющихся экономических, технологических и социальных реалий невозможно переоценить важность раскрытия всего потенциала халяльной индустрии.

"Халяль сегодня связан не только с религией. Этикетка "халяль" по праву стала символом качества и здоровья. Согласно отчетам, халяльная индустрия выросла с $3,2 трлн в 2014 году до $4,7 трлн в 2020 году", - сказал Сенгендо.

По его словам, потенциал и развитие халяльной экономической деятельности открывает огромные возможности не только для более чем 1,9 млрд мусульман, но и для всего человечества.