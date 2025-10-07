Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Представитель ОИС: Глобальная халяльная индустрия демонстрирует рост

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 12:13
    Представитель ОИС: Глобальная халяльная индустрия демонстрирует рост

    Глобальная халяльная индустрия демонстрирует рост более чем на 10% в год.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическим вопросам Ахмад Кавеса Сенгендо на II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

    Он отметил, что в мире беспрецедентных и быстро меняющихся экономических, технологических и социальных реалий невозможно переоценить важность раскрытия всего потенциала халяльной индустрии.

    "Халяль сегодня связан не только с религией. Этикетка "халяль" по праву стала символом качества и здоровья. Согласно отчетам, халяльная индустрия выросла с $3,2 трлн в 2014 году до $4,7 трлн в 2020 году", - сказал Сенгендо.

    По его словам, потенциал и развитие халяльной экономической деятельности открывает огромные возможности не только для более чем 1,9 млрд мусульман, но и для всего человечества.

    AZHAB халяльная индустрия Ахмад Кавеса Сенгендо ОИС
    İƏT rəsmisi: "Qlobal halal sənayesi illik 10 %-dən çox artıb"

    Последние новости

    12:35

    Сборная Азербайджана по шпаге вышла в финал III Игр СНГ

    Командные
    12:33

    Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетики

    Энергетика
    12:32

    Возбуждено уголовное дело по факту ножевого нападения на сотрудницу TƏBİB - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:31

    Эрдоган прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:29

    Очередное заседание Комитета по социальной и гуманитарной политике ПАЧЭС состоится в Албании

    Милли Меджлис
    12:27

    Синоптики прогнозируют для Баку и Абшерона пасмурную погоду без осадков

    Экология
    12:27

    В НАНА создается Академия молодежи

    Наука и образование
    12:25
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым в Габале

    Внешняя политика
    12:24

    Грузия не намерена высылать послов западных стран несмотря на их позицию

    В регионе
    Лента новостей