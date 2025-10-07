İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İƏT rəsmisi: "Qlobal halal sənayesi illik 10 %-dən çox artıb"

    Biznes
    • 07 oktyabr, 2025
    • 11:27
    İƏT rəsmisi: Qlobal halal sənayesi illik 10 %-dən çox artıb

    Qlobal halal sənayesi illik 10 %-dən çox olmaqla artım nümayiş etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) baş katibinin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Ahmad Kavesa Sengendo II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumunda deyib.

    O bildirib ki, görünməmiş və sürətlə dəyişən iqtisadi, texnoloji və sosial reallıqlar dünyasında halal sənayenin bütün potensialını üzə çıxarmağın əhəmiyyətini qiymətləndirmək olmaz: "Bu gün halal artıq təkcə dinlə bağlı olmayan qlobal bir hadisədir. "Halal" etiketi haqlı olaraq keyfiyyət və sağlamlığın simvoluna çevrilib. Hesabatlara görə, halal sənayesi altı il ərzində 2014-cü ildəki 3,2 trilyon ABŞ dollarından 2020-ci ildə 4,7 trilyon ABŞ dollarına kimi artıb".

    Onun sözlərinə görə, halal iqtisadi fəaliyyətin potensialı və inkişafı təkcə 1,9 milyarddan çox müsəlman üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün böyük imkanlar açır: "2024-cü ildə halal məhsulların ilk on ixracatçıları - Braziliya, Hindistan, ABŞ, Rusiya Federasiyası, İndoneziya, Argentina, Türkiyə, Avstraliya, Çin və Malayziyadır. İlk on idxalçıya İndoneziya, Malayziya, Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Banqladeş, Əlcəzair, İraq və Mərakeş (yenə də bu ardıcıllıqla) daxildir".

    AZHAB İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycan Halal Biznes Forumu

    Son xəbərlər

    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra vacib sənədlər təsdiq edilib

    Digər
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    12:01

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Xarici siyasət
    11:55

    AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"

    Maliyyə
    11:54

    AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır

    Elm və təhsil
    11:51

    Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti