Представитель "Азеригаз": Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка

В регулируемой экономической среде на ценовую политику влияют как экономические, так и социальные факторы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" по стратегии и устойчивому развитию Тебриз Аммаев в ходе панельной дискуссии в рамках II Национального форума конкуренции в Баку.

"Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка. В период перехода к либеральной экономике применяется гибкая ценовая политика, что требует определенного периода адаптации для субъектов бизнеса, привыкших к стабильным тарифам", - отметил он.

Аммаев считает, что одними из основных проблем, с которыми сталкиваются естественные монополисты, являются социальные обязательства и общественные интересы: "Социальные обязательства могут увеличить реальные издержки хозяйствующих субъектов и ограничить инвестиционные возможности. Однако мы не рассматриваем социальные обязательства как издержки. Это важное звено в формировании общественного доверия и защите публичных интересов".