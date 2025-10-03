Представитель "Азеригаз": Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка
- 03 октября, 2025
- 15:13
В регулируемой экономической среде на ценовую политику влияют как экономические, так и социальные факторы.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" по стратегии и устойчивому развитию Тебриз Аммаев в ходе панельной дискуссии в рамках II Национального форума конкуренции в Баку.
"Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка. В период перехода к либеральной экономике применяется гибкая ценовая политика, что требует определенного периода адаптации для субъектов бизнеса, привыкших к стабильным тарифам", - отметил он.
Аммаев считает, что одними из основных проблем, с которыми сталкиваются естественные монополисты, являются социальные обязательства и общественные интересы: "Социальные обязательства могут увеличить реальные издержки хозяйствующих субъектов и ограничить инвестиционные возможности. Однако мы не рассматриваем социальные обязательства как издержки. Это важное звено в формировании общественного доверия и защите публичных интересов".