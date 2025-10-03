Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Представитель "Азеригаз": Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 15:13
    Представитель Азеригаз: Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка

    В регулируемой экономической среде на ценовую политику влияют как экономические, так и социальные факторы.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" по стратегии и устойчивому развитию Тебриз Аммаев в ходе панельной дискуссии в рамках II Национального форума конкуренции в Баку.

    "Тарифы не всегда в полной мере отражают реалии рынка. В период перехода к либеральной экономике применяется гибкая ценовая политика, что требует определенного периода адаптации для субъектов бизнеса, привыкших к стабильным тарифам", - отметил он.

    Аммаев считает, что одними из основных проблем, с которыми сталкиваются естественные монополисты, являются социальные обязательства и общественные интересы: "Социальные обязательства могут увеличить реальные издержки хозяйствующих субъектов и ограничить инвестиционные возможности. Однако мы не рассматриваем социальные обязательства как издержки. Это важное звено в формировании общественного доверия и защите публичных интересов".

    форум конкуренции Тебриз Аммаев тарифы
    "Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"
    Price policy shaped by economic and social factors, says SOCAR official

    Последние новости

    16:22

    В Баку состоится трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана

    Внутренняя политика
    16:21

    Расширен список подведомственных учреждений, не входящих в структуру Минсельхоза

    АПК
    16:21

    В Армении за наркоторговлю арестованы более 20 человек, включая иностранцев

    В регионе
    16:14

    Алекберли: В Азербайджане мало специалистов, знакомых с литературой на старом алфавите

    Внутренняя политика
    16:08

    Микаил Джаббаров: Для узбекских компаний есть большой потенциал на освобожденных территориях

    Бизнес
    16:08

    ADSEA: Дифференциация тарифов на воду защитит малоимущие слои населения

    Инфраструктура
    16:06

    СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронами

    Другие страны
    16:06

    Президент Казахстана 6-7 октября посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    15:56

    ЕС продлил санкции в отношении России на год

    Другие страны
    Лента новостей