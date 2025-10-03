Представитель Агентства: Государство приобретает те же товары по более низким ценам

Азербайджан достиг значительного прогресса в оптимизации государственных расходов - сейчас те же товары закупаются по существенно более низким ценам при сохранении объема и качества продукции.

Как сообщает Report, на II Национальном форуме конкуренции в Баку советник председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Джафар Бабаев поделился результатами реформы системы государственных закупок.

"После принятия нового закона "О государственных закупках" и вступления в силу новых регуляторных норм мы наблюдаем любопытный феномен - при сохранении объема закупок их стоимость существенно снизилась, что привело к формированию экономии бюджетных средств. Однако важно понимать, что эта экономия не является результатом недофинансирования каких-либо программ. Наше агентство не распределяет средства, а контролирует их расходование. Наша ключевая функция - обеспечение соблюдения законодательства при проведении закупочных процедур. Если мы фиксируем нарушения закона при закупках, мы обязаны реагировать", - пояснил Бабаев.

Представитель ведомства также отметил, что основные трудности, с которыми сталкиваются государственные учреждения и взаимодействующие с ними компании, связаны с острым дефицитом квалифицированных специалистов, способных эффективно управлять процессом закупок на всех его этапах. "Это приводит либо к существенным задержкам в реализации закупочных процедур, либо к полной отмене конкурсов, что негативно сказывается на эффективности государственных программ", - подчеркнул Бабаев.