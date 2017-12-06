Председатель комитета: Продовольственные бренды Азербайджана крадут производители разных стран

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Продовольственные бренды Азербайджана, в частности, винные бренды, крадут и используют производители разных стран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов: "Самую большую угрозу в вопросе кражи азербайджанских брендов представляют провокации Армении".

Председатель комитета напомнил недавнюю проблему с вином "Агдам".

"Они используют бренд "Агдам" в других странах. Под известным брендом "Агдам" производятся и продаются определенные товары. Принимаются определенные меры для предотвращения кражи азербайджанских брендов. Пока нет международного механизма. Центр патентов и товарных знаков стремится решать эти вопросы в пределах своих полномочий. Мы контактируем с соответствующими структурами в этих странах, добиваемся решения некоторых проблем", - добавил Р. Гасанов.

Глава комитета сказал, что защита географических указаний как объекта интеллектуальной собственности на международной арене не нашла своего полного подтверждения, и в настоящее время не существует соответствующих международных механизмов.

"Всемирная организация интеллектуальной собственности ООН уже создала межгосударственный комитет по защите географических указаний, который изучает механизм защиты географических указаний. Франция имеет многолетний опыт в этой сфере, и мы организовали в Баку научную конференцию, чтобы перенять их опыт", - сказал Р. Гасанов.