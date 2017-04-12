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    Председатель Государственного таможенного комитета встретился с генсеком ГУАМ

    Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес
    © Customs.gov.az

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев встретился с находящимся с визитом в Баку генсеком Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым. 

    Об этом сообщили Report из ГТК.

    А.Алиев рассказал о последних реформах в таможенной области и отметил заинтересованность Азербайджана в тесном сотрудничестве со странами-членами ГУАМ во всех, в том числе и таможенной, сферах. Председатель комитета подчеркнул, что в Баку было организовано множество мероприятий в рамках ГУАМ.

    А.Эфендиев в свою очередь отметил, что в рамках Проекта поддержки торговли и транспортировки поставлены важные задачи перед странами-членами организации.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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