Председатель Государственного таможенного комитета встретился с генсеком ГУАМ

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев встретился с находящимся с визитом в Баку генсеком Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ Алтаем Эфендиевым.

Об этом сообщили Report из ГТК.

А.Алиев рассказал о последних реформах в таможенной области и отметил заинтересованность Азербайджана в тесном сотрудничестве со странами-членами ГУАМ во всех, в том числе и таможенной, сферах. Председатель комитета подчеркнул, что в Баку было организовано множество мероприятий в рамках ГУАМ.

А.Эфендиев в свою очередь отметил, что в рамках Проекта поддержки торговли и транспортировки поставлены важные задачи перед странами-членами организации.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.