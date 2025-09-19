Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками в Азербайджане, получат субсидии

    Бизнес
    • 19 сентября, 2025
    • 17:55
    Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди и в Абшеронском, Агдамском, Шушинском, Лачынском районах, будут выплачены субсидии.

    Как сообщает "Report", это отражено в указе президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

    Согласно указу, из средств Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" с учетом требований закона "О бюджетной системе" и других нормативно-правовых актов в сфере государственного казначейства будут предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки транспортными средствами, переведенными на систему безналичных платежей, при соблюдении следующих условий:

    • автобусы, оснащенные двигателями на сжатом природном газе;

    • автобусы с электрическими двигателями;

    • для административной территории города Гянджа - автобусы с дизельными двигателями, произведенные после 1 января 2025 года.

    пассажироперевозки предприниматели субсидии
    Azərbaycanda sərnişin daşınmaları ilə məşğul olan sahibkarlara subsidiya veriləcək

    Лента новостей