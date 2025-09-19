Предприниматели, занимающиеся пассажироперевозками в Азербайджане, получат субсидии

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди и в Абшеронском, Агдамском, Шушинском, Лачынском районах, будут выплачены субсидии.

Как сообщает "Report", это отражено в указе президента Ильхама Алиева о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Согласно указу, из средств Целевого бюджетного фонда "Общественный транспорт" с учетом требований закона "О бюджетной системе" и других нормативно-правовых актов в сфере государственного казначейства будут предоставлены субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки транспортными средствами, переведенными на систему безналичных платежей, при соблюдении следующих условий: