    Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в Азербайджане

    Бизнес
    • 31 октября, 2025
    • 21:49
    Предприниматели СПП ознакомились с бизнес-возможностями в Азербайджане

    Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с делегацией во главе с председателем Совета директоров Стамбульской промышленной палаты (СПП) Эрдалом Бахчываном.

    Об этом Report сообщили в Минэкономики.

    Глава ведомства подчеркнул важность политической воли лидеров Азербайджана и Турции, выполнения данных ими поручений в укреплении двусторонних отношений. Было отмечено, что Анкара является одним из основных торговых партнеров Баку, и Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами открывает дополнительные возможности для укрепления экономического и торгового взаимодействия. Между братскими странами налажено успешное партнерство в области инвестиций. Масштабные проекты с участием двух стран не только углубляют региональное сотрудничество, но и меняют облик региона.

    В ходе обсуждения была подчеркнута важность активного продвижения сотрудничества между компаниями-членами СПП и местными бизнес-субъектами, диверсификации сотрудничества в сферах инвестиций, реализации потенциальных проектов, энергетики, торговли, промышленности, цифровых технологий, инфраструктуры и других областях. Было отмечено, что развитие стратегического партнерства, укрепляющего производственный и экспортный потенциал двух стран в глобальном масштабе, является одним из главных приоритетов двустороннего бизнес-сотрудничества.

    Около 100 бизнесменов, посетивших Азербайджан при организационной поддержке Азербайджанского торгового представительства в Турции и Стамбульской промышленной палаты, были проинформированы об экономическом потенциале страны, благоприятной деловой среде, льготах для предпринимателей, возможностях, созданных для инвесторов в Алятской свободной экономической зоне. Гости также ознакомились с деятельностью предприятий в Сумгайытском промышленном парке и возможностями сотрудничества в промышленных зонах.

    Напомним, что СПП, основанная в 1952 году, является крупнейшей промышленной организацией Турции. Главной задачей СПП, штаб-квартира которой находится в Стамбуле, является защита и представление интересов промышленных предприятий, поддержка развития промышленности, укрепление местного и международного сотрудничества в этой сфере, а также предоставление обучения, консультаций и поддержки внешней торговли компаниям-членам. В настоящее время СПП насчитывает около 24 тысяч членов, включая компании, работающие в текстильном секторе, машиностроении и оборудовании, химической, пищевой и других отраслях.

    Лента новостей