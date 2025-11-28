Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    Бизнес
    • 28 ноября, 2025
    • 11:42
    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    В ходе таможенных проверок на пограничных пунктах Азербайджана в период с января по июнь 2025 года было выявлено 234 административных правонарушения и 54 факта преступлений.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела организации службы Главного таможенного управления на воздушном транспорте Эльшан Сафарли.

    По его словам, за этот период было предотвращено нелегальное перемещение в страну денежных средств в размере 261 412 долларов США, 21 728 евро и 100 тысяч фунтов стерлингов:

    "За 6 месяцев этого года предотвращен ввоз в страну 145 пачек сильнодействующих лекарств, 1 520 упаковок лекарственных препаратов, 11 520 ед. сигарет, 17 кг икры, 1 185 ед. мобильных телефонов. Кроме того, выявлены факты нелегального ввоза в страну бриллиантов общим весом 13 337 карат и 1 544 граммов золота".

    бриллианты контрабанда Азербайджан Эльшан Сафарли
