İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycana 1300 karatdan çox brilliantın keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:02
    Azərbaycana 1300 karatdan çox brilliantın keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan keçid məntəqələrində gömrük yoxlamaları nəticəsində 234 inzibati xəta, 54 cinayət faktı müəyyən edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Xidmətin təşkili şöbəsinin rəisi Elşən Səfərli bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu dövr ərzində ölkəyə 261 412 ABŞ dolları, 21 728 avro və 100 min funt sterling pul vəsaitlərinin qeyri-leqal yolla keçirilməsinin qarşısı alınıb: "Bu ilin 6 ayında 145 qutu güclü təsiredici dərman, 1 520 konvolyut dərman preparatı, 11 520 ədəd siqaret, 17 kiloqram balıq kürüsü, 1 185 ədəd mobil telefonun ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb. Zərgərlik məlumatları üzrə isə 1 337 karat brilliant, 1 544 qram qızılın ölkəyə qeyri-leqal yolla keçirilməsi faktı aşkarlanıb".

    Dövlət Gömrük Komitəsi Elşən Səfərli cinayət faktı
    Предотвращен ввоз в Азербайджан бриллиантов общим весом более 1300 карат

    Son xəbərlər

    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    11:33
    Foto

    "SOCAR Midstream" ağacəkmə aksiyası keçirib

    Energetika
    11:32

    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 özəl şirkəti açıqlanıb

    Biznes
    11:31

    Honq-Konqda yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 128 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB-5

    Digər ölkələr
    11:30

    Gələn il Türkiyədə Türk Dövlətləri Təşkilatının Media Forumu keçiriləcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti