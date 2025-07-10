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Потребителям в Азербайджане в I полугодии возвращено НДС на 94 млн манатов

Потребителям в Азербайджане в I полугодии возвращено НДС на 94 млн манатов Потребителям в Азербайджане в январе-июне 2025 года возвращено около 94 млн манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.
Бизнес
10 июля 2025 г. 12:06
Потребителям в Азербайджане в I полугодии возвращено НДС на 94 млн манатов

Потребителям в Азербайджане в январе-июне 2025 года возвращено около 94 млн манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

Кроме того, в первом полугодии иностранным гражданам в рамках системы "tax free" было возмещено 4,89 млн манатов НДС за покупки, сделанные в Азербайджане для личного пользования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlakçılara 94 milyon manat ƏDV geri qaytarılıb

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