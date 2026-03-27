    • 27 марта, 2026
    • 14:42
    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    В Азербайджане за январь-февраль текущего года стоимость проданных товаров и оказанных услуг для потребителей составила 13 млрд манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно информации, это на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В отчетном периоде 77,4% общей стоимости составил розничный товарооборот, 19,4% - стоимость платных услуг, оказанных населению, а 3,2% - оборот общественного питания.

    Стоимость проданных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, увеличилась на 4,3% по сравнению с двумя месяцами прошлого года и составила 12,4 млрд манатов, 44,5 % из которых сформировалось благодаря деятельности частных предпринимателей.

    За два месяца один потребитель в среднем ежемесячно расходовал 634,9 маната, что в номинальном выражении на 57,3 маната больше, чем годом ранее.

    Потребительский рынок Азербайджана Государственный комитет статистики Розничный товарооборот
    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb
