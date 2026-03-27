Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın böyüyüb
- 27 mart, 2026
- 13:48
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə satılmış malların və göstərilmiş xidmətlərin dəyəri 13 milyard manat olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,6 % çoxdur.
Hesabat dövründə ümumi dəyərin 77,4 %-ni pərakəndə ticarət dövriyyəsi, 19,4 %-ni əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlərin dəyəri, 3,2 %-ni isə ictimai iaşə dövriyyəsi təşkil edib.
Qeyri-dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin satdığı malların və göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ötən ilin iki ayına nisbətən 4,3 % artaraq 12,4 milyard manat olub, onun 44,5 %-i fərdi sahibkarların fəaliyyəti sayəsində formalaşıb.
İki ayda bir istehlakçı orta hesabla ayda 634,9 manat və yaxud illik müqayisədə nominal ifadədə 57,3 manat çox vəsait xərcləyib.