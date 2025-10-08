Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 10:58
    Посол Пакистана: Азербайджан - искренний и надежный друг нашей страны

    Большая делегация из Пакистана находится в Баку для участия во II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, участников форума принял у себя в резиденции посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

    В ходе встречи дипломат подчеркнул, что Азербайджан является искренним, близким и надежным другом Пакистана, отметив существование огромных возможностей для развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, туризм, энергетика, строительство и технологии.

    Стороны провели подробные обсуждения по вопросам укрепления торговых связей, изучения инвестиционных возможностей и расширения двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

    Посол особо отметил необходимость активизации взаимодействия в фармацевтической и ИТ-сферах, добавив, что пакистанские предприниматели всегда желанные гости в Азербайджане.

    Он выразил надежду, что участие пакистанской делегации в форуме поспособствует выводу двусторонних экономических отношений на новый уровень.

    Пакистан Гасым Мохиуддин AZHAB
    Səfir: Azərbaycan Pakistanın səmimi və etibarlı dostudur
    Pakistani ambassador: 'Azerbaijan - sincere, reliable friend of our country'

