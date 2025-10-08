Посол Пакистана: Азербайджан - искренний и надежный друг нашей страны

Большая делегация из Пакистана находится в Баку для участия во II Азербайджанском форуме халяльного бизнеса (AZHAB).

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, участников форума принял у себя в резиденции посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

В ходе встречи дипломат подчеркнул, что Азербайджан является искренним, близким и надежным другом Пакистана, отметив существование огромных возможностей для развития сотрудничества в таких сферах, как торговля, туризм, энергетика, строительство и технологии.

Стороны провели подробные обсуждения по вопросам укрепления торговых связей, изучения инвестиционных возможностей и расширения двустороннего сотрудничества в различных секторах экономики.

Посол особо отметил необходимость активизации взаимодействия в фармацевтической и ИТ-сферах, добавив, что пакистанские предприниматели всегда желанные гости в Азербайджане.

Он выразил надежду, что участие пакистанской делегации в форуме поспособствует выводу двусторонних экономических отношений на новый уровень.