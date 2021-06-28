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Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном

Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном "В ходе недавних переговоров с азербайджанской стороной мы обсудили открытие авиарейсов между Ираном и Азербайджаном".
Бизнес
28 июня 2021 г. 18:05
Посол: Обсуждается вопрос открытия авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Сейед Аббас Мусави

"В ходе недавних переговоров с азербайджанской стороной мы обсудили открытие авиарейсов между Ираном и Азербайджаном".

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

Он отметил, что в Азербайджане заметно сократилось число больных коронавирусом: "В Иране также наблюдается снижение числа заразившихся".

Отметим, что границы между Азербайджаном и Ираном закрыты с февраля 2020 года.

Напомним, что за январь-апрель 2021 года Азербайджан посетили 162,9 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 134 стран мира, или в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число прибывающих из Ирана сократилось в 1,2 раза.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Azərbaycanla İran arasında aviareyslərin açılması müzakirə edilir" - EKSKLÜZİV

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