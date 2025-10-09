Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

Потенциал в сфере двухстороннего сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой еще предстоит реализовать в полном объеме

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко в кулуарах конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

"И также хотел бы отметить впечатляющие проекты, которые реализует Азербайджан в Карабахском регионе. Мы видим, как в этих городах вновь возрождается жизнь, возвращаются люди", - сказал дипломат.

А. Есауленко отметил, что у стран есть очень плотная двухсторонняя повестка, которая включает обмен опытом и улучшение товарооборота.

"В этом направлении мы работаем на уровне министерств экономики. Очень хорошее перспективное сотрудничество в рамках наших агентств по развитию малого и среднего бизнеса. Я считаю, что потенциал в сфере двухстороннего сотрудничества еще предстоит раскрыть в полном объеме", - добавил А. Есауленко.