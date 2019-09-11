Посол Мексики обсудил с министром экономики Азербайджана перспективы сотрудничества

Азербайджан и Мексика заинтересованы в развитии двустороннего экономического сотрудничества, в частности наращивании товарооборота.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, этот вопрос был обсужден в ходе встречи посла Мексики Родриго Лабардини с министром экономики Шахином Мустафаевым.

Посол Лабардини отметил, что Азербайджан и Мексика в 2018 году достигли рекордного показателя по товарообороту - 26 млн долларов, выразив уверенность в том, что этот показатель в ближайшем будущем увеличится.

В свою очередь, Ш.Мустафаев проинформировал посла о достижениях страны в сфере экономики и проводимых реформах по ее диверсификации.