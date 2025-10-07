Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 16:09
    Посол: Германия надеется активизировать двусторонние контакты с Азербайджаном на высшем уровне

    Германия надеется участить двусторонние контакты с Азербайджаном на высшем уровне.

    Об этом сообщил Report посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн.

    "Политические консультации мы проводили совсем недавно - в июле. Они проходят ежегодно. Конечно, у нас складывается очень тесный политический диалог на всех площадках. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым на полях заседания в Нью-Йорке [в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - ред.], всего две недели назад.

    Мы, разумеется, надеемся, что в будущем будет больше двусторонних контактов не только на уровне министров иностранных дел, но и на всех остальных уровнях - чтобы расширять и углублять наш политический диалог, а не ограничиваться лишь экономическим взаимодействием", - заявил Р. Хорлеманн.

    Ambassador: Germany hopes to strengthen high-level bilateral contacts with Azerbaijan

