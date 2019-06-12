​Посол: Бизнес-форум ЕС-Азербайджан - хорошая возможность

"Надеюсь, что бизнес-форум ЕС-Азербайджан в будущем поможет Европейскому Союзу (ЕС) и Азербайджану оставаться ключевыми торговыми партнерами".

Об этом сообщил Report посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, число зарегистрированных участников бизнес-форума Евросоюз-Азербайджан, который состоится 13 июня в Баку, превысило прошлогодний показатель.

Во Внешнеторговой палате Германия-Азербайджан сообщили Report, что на форуме ожидаются панельные дискуссии по бизнес-среде, сельскому хозяйству, транспорту, логистике, ИКТ и туризму.

По информации, в мероприятии примут участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехдиев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли и другие официальные лица.

Напомним, что бизнес-форум ЕС-Азербайджан проводится в пятый раз.

ЕС является основным торговым партнером официального Баку, имея около 42% доли во внешнеторговом обороте Азербайджана. Также ЕС является крупнейшим инвестором в Азербайджане.