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Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности

Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности На рынке Азербайджана представлено более 500 наименований продукции из Республики Беларусь.
Бизнес
18 июня 2025 г. 11:53
Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности

На рынке Азербайджана представлено более 500 наименований продукции из Республики Беларусь.

Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрий Пиневич в ходе бизнес-встречи делегации концерна "Беллегпром" с представителями деловых кругов Азербайджана.

"Очень важно, что среди более чем 500 представленных на азербайджанском рынке наименований белорусской продукции - в самых разных сферах: от промышленности и продовольствия до других направлений - уже присутствуют и наши уникальные изделия, относящиеся к легкой промышленности. Я полагаю, что по итогам сегодняшних контактов это присутствие будет укреплено и расширено, в том числе за счет возможных совместных проектов.

Нам бы очень хотелось развивать стратегическое партнерство, которое бы отвечало современным вызовам. Это касается не только экономических связей, но и более широкого стратегического сотрудничества между нашими народами и лидерами двух стран. Уверен, что легкая промышленность должна стать важной частью этого процесса", - отметил дипломат.

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Версия на английском языке Ambassador: Belarus counts on strategic partnership with Azerbaijan in light industry
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Belarus Azərbaycanla yüngül sənayedə strateji tərəfdaşlığa ümid edir"

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