Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности

На рынке Азербайджана представлено более 500 наименований продукции из Республики Беларусь.
Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрий Пиневич в ходе бизнес-встречи делегации концерна "Беллегпром" с представителями деловых кругов Азербайджана.
"Очень важно, что среди более чем 500 представленных на азербайджанском рынке наименований белорусской продукции - в самых разных сферах: от промышленности и продовольствия до других направлений - уже присутствуют и наши уникальные изделия, относящиеся к легкой промышленности. Я полагаю, что по итогам сегодняшних контактов это присутствие будет укреплено и расширено, в том числе за счет возможных совместных проектов.
Нам бы очень хотелось развивать стратегическое партнерство, которое бы отвечало современным вызовам. Это касается не только экономических связей, но и более широкого стратегического сотрудничества между нашими народами и лидерами двух стран. Уверен, что легкая промышленность должна стать важной частью этого процесса", - отметил дипломат.