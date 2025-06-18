Посол: Беларусь рассчитывает на стратегическое партнерство с Азербайджаном в легкой промышленности

На рынке Азербайджана представлено более 500 наименований продукции из Республики Беларусь.

На рынке Азербайджана представлено более 500 наименований продукции из Республики Беларусь.

Как передает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджане Дмитрий Пиневич в ходе бизнес-встречи делегации концерна "Беллегпром" с представителями деловых кругов Азербайджана.

"Очень важно, что среди более чем 500 представленных на азербайджанском рынке наименований белорусской продукции - в самых разных сферах: от промышленности и продовольствия до других направлений - уже присутствуют и наши уникальные изделия, относящиеся к легкой промышленности. Я полагаю, что по итогам сегодняшних контактов это присутствие будет укреплено и расширено, в том числе за счет возможных совместных проектов.

Нам бы очень хотелось развивать стратегическое партнерство, которое бы отвечало современным вызовам. Это касается не только экономических связей, но и более широкого стратегического сотрудничества между нашими народами и лидерами двух стран. Уверен, что легкая промышленность должна стать важной частью этого процесса", - отметил дипломат.