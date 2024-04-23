Посол: Азербайджан - крупнейший торговый партнер Китая на Южном Кавказе

В настоящее время Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе.

В настоящее время Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Китае Буньяд Гусейнов сказал на конференции ”Содействие инвестициям и торговле в Азербайджане“.

"В прошлом году объем товарооборота между странами вырос более чем на 44% по сравнению с предыдущим годом и достиг 3,1 млрд долларов США. В то же время передовой опыт и технологии Китая в области альтернативной энергетики представляют особый интерес для нашей страны. Мы заинтересованы в активном участии китайских компаний в восстановительных и работах по реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в проектах зеленой энергии”, сказал посол.

В мероприятии, организованном совместно Торговым представительством Азербайджана в Китае, Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Китайской ассоциацией по развитию предприятий за рубежом (CODA), приняли участие представители государственных структур, частного сектора и общественных организаций.