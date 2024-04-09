Порт Актау увеличил перевалку транспортируемых по Среднему коридору контейнеров на 85%

Актауский морской порт в первом квартале 2024 года увеличил перевалку контейнеров, транспортируемых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор), на 85%.

Актауский морской порт в первом квартале 2024 года увеличил перевалку контейнеров, транспортируемых по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор), на 85%.

Как сообщили Report в пресс-службе "Казакстан темір жолы" (КТЖ), в январе-марте этого года общий объем перевалки грузов через морской порт Актау превысил 1,1 млн тонн, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом, в указанный период 2024 года порт обеспечил перевалку 24 тыс. тонн зерна и более 920 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов.

"В первом квартале текущего года порт обработал свыше 7,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 33% больше, чем в первом квартале прошлого года. В том числе свыше 6,4 тыс. TEU были транспортированы по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Этот показатель вырос к уровню прошлого года на 85%", - отметили в КТЖ.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.

По информации КТЖ, за 2023 год по этому маршруту перевезено более 2,7 млн. тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. Перспективный план на 2024 год составляет около 4 млн тонн.