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Porsche и Siemens построят завод по производству синтетического топлива

Porsche и Siemens построят завод по производству синтетического топлива Компании Porsche и Siemens объявили о начале строительства завода, на котором будет производиться низкоуглеродное синтетическое топливо.
Бизнес
15 сентября 2021 г. 13:06

Компании Porsche и Siemens объявили о начале строительства завода, на котором будет производиться низкоуглеродное синтетическое топливо.

Как передает Report со ссылкой на 3dnews, предприятие возведут недалеко от Пунта-Аренас в Чили и введут в эксплуатацию в 2022 году.

Чилийское предприятие Porsche и Siemens будет производить синтетическое топливо, объединяющее получаемый с помощью электролиза на ветряных электростанциях водород с отфильтрованным из атмосферы углекислым газом. В результате этого образуется метан, который в дальнейшем преобразуется в жидкое топливо. Новый завод сможет произвести 130 тыс. литров синтетического топлива в 2022 году, 14,5 млн литров — к 2024, 550 млн литров — к 2026 году. При этом стоимость такого топлива составит 2 доллара США за литр.

«У нас есть предположение, что мы сможем сократить углеродный след на 90%... Имеем опыт разработки этого топлива, полностью совместимого с существующими двигателями, и это является ключом к успеху», — считает Михаэль Штайнер, член исполнительного совета Porsche по исследованиям и разработкам.

Особый интерес Porsche к синтетическому топливу обусловлен тем, что 70% выпущенных за все время существования компании автомобилей все еще эксплуатируются. Немецкий автопроизводитель уже провел серию тестов синтетического топлива. В дальнейшем концерн намерен продолжить работу над тем, чтобы сделать низкоуглеродное топливо полностью совместимым с используемыми в настоящее время двигателями.

Предполагается, что к 2050 году синтетическое топливо может вытеснить нефтяное.

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