    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 15:43
    Попытка контрабанды 97 кг марихуаны из Ирана в Россию сорвалась на азербайджанской границе

    Государственный таможенный комитет Азербайджана предотвратил попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Россию.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на территории Билясувара было изъято 97 килограммов 530 граммов марихуаны, спрятанной среди овощного груза.

    По информации ведомства, наркотики пытались провести транзитом из Ирана в Россию под видом груза с салатом латук.

    İrandan Rusiyaya 97 kiloqramdan artıq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Лента новостей