Попытка контрабанды 97 кг марихуаны из Ирана в Россию сорвалась на азербайджанской границе

Государственный таможенный комитет Азербайджана предотвратил попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Россию.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на территории Билясувара было изъято 97 килограммов 530 граммов марихуаны, спрятанной среди овощного груза.

По информации ведомства, наркотики пытались провести транзитом из Ирана в Россию под видом груза с салатом латук.