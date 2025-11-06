Попытка контрабанды 97 кг марихуаны из Ирана в Россию сорвалась на азербайджанской границе
Бизнес
- 06 ноября, 2025
- 15:43
Государственный таможенный комитет Азербайджана предотвратил попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Россию.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на территории Билясувара было изъято 97 килограммов 530 граммов марихуаны, спрятанной среди овощного груза.
По информации ведомства, наркотики пытались провести транзитом из Ирана в Россию под видом груза с салатом латук.
