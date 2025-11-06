İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    İrandan Rusiyaya 97 kiloqramdan artıq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 15:19
    İrandan Rusiyaya 97 kiloqramdan artıq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) Biləsuvar Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə - marixuana aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

    "Report" komitəyə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına "kahı" yükü aparan nəqliyyat vasitəsi gömrük yoxlamasına cəlb edilib.

    Kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə həyata keçirilən yoxlama zamanı üzəriləri kahı yükü ilə örtülərək gömrük nəzarətindən gizlədilən 295 ədəd bağlamada, qablaşdırılmaları ilə birlikdə ümumi təqribi çəkisi 97 kiloqram 530 qram olan narkotik vasitə - marixuana aşkar edilib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi narkotik Rusiya İran
    Foto
    Попытка контрабанды 97 кг марихуаны из Ирана в Россию сорвалась на азербайджанской границе

    Son xəbərlər

    16:31

    Anar Ələkbərov "44" bədii filminin çəkilişlərinin başa çatması barədə paylaşım edib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:31

    "Altıqat dəyər artımı: çeviklik və öyrənmə mədəniyyəti" – "PashaPay"in CEO-su eksklüziv podkasta qonaq olub

    Biznes
    16:30

    Urgənc Texnologiya Universiteti Azərbaycandan tələbə qəbulunu planlaşdırır

    Elm və təhsil
    16:27
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə "Vətən müharibəsi qəhrəmanları ilə bir gün" adlı layihə həyata keçirilib

    Energetika
    16:22
    Foto

    Cəbrayıla yeddi baş ceyran buraxılıb

    Ekologiya
    16:22

    ADB Azərbaycanı dayanıqlı turizm üzrə regional layihəyə cəlb edib

    Turizm
    16:22
    Foto

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    16:20

    "Neftçi"nin basketbolçusu: "Polşa klubu ilə oyunda layiqli qələbə qazandıq"

    Komanda
    16:20
    Foto

    AHİK Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti