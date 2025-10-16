Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Бизнес
    • 16 октября, 2025
    • 11:21
    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

    Объем внешней торговли Азербайджана в январе-сентябре составил $35,376 млрд.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, рост составил 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Экспорт составил $18,606 млрд (снижение на 6,3%), импорт - $16,769 млрд (рост на 14,5%).

    В результате положительное сальдо внешней торговли сократилось в 2,8 раза - до $1,837 млрд.

    внешняя торговля положительное сальдо Госкомтаможня
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfəyə yaxın azalıb
    Azerbaijan posts almost threefold decline in foreign trade surplus

    Последние новости

    12:01

    В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидента

    Здоровье
    12:01

    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

    Другие страны
    11:57

    Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человек

    Инфраструктура
    11:52

    Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%

    Энергетика
    11:47

    MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях Азербайджана

    Инфраструктура
    11:46

    Армения назначила военного атташе в ЕС и Бельгии

    В регионе
    11:37

    Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%

    Финансы
    11:34

    В Литве завершили проектирование завода Rheinmetall

    Другие страны
    11:34

    Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

    Инфраструктура
    Лента новостей