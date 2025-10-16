Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое

Объем внешней торговли Азербайджана в январе-сентябре составил $35,376 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, рост составил 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Экспорт составил $18,606 млрд (снижение на 6,3%), импорт - $16,769 млрд (рост на 14,5%).

В результате положительное сальдо внешней торговли сократилось в 2,8 раза - до $1,837 млрд.