Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось почти втрое
Бизнес
- 16 октября, 2025
- 11:21
Объем внешней торговли Азербайджана в январе-сентябре составил $35,376 млрд.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, рост составил 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Экспорт составил $18,606 млрд (снижение на 6,3%), импорт - $16,769 млрд (рост на 14,5%).
В результате положительное сальдо внешней торговли сократилось в 2,8 раза - до $1,837 млрд.
Последние новости
12:01
В Ясамальском районе Баку двое ранены в результате вооруженного инцидентаЗдоровье
12:01
Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул странуДругие страны
11:57
Эмин Гусейнов: В Агдам к 2040 году заселят около 100 тыс. человекИнфраструктура
11:52
Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов на 9%Энергетика
11:47
MIDA завершило три проекта на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
11:46
Армения назначила военного атташе в ЕС и БельгииВ регионе
11:37
Доходы госбюджета Азербайджана в 2026г от аренды госземель увеличатся на 25%Финансы
11:34
В Литве завершили проектирование завода RheinmetallДругие страны
11:34